Пожары в Луганской области. Шмыгаль заявил об открытии 10 уголовных производств

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что причины возникнования пожаров в Луганской области объявят после проведения следствия по 10 открытым уголовным производствам.

До 400 домов сгорело на пожарах в Луганской области Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Facebook

От пожаров в Луганской области пострадало около 19 тыс. га лесных насаждений и до 400 домов, открыто 10 уголовных производств. Об этом сообщил сегодня на брифинге по итогам визита в Луганскую область премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Премьер заявил о восьми погибших в результате пожаров. В больницах на данный момент находится 17 человек, их жизни ничего не угрожает.

"Один из них [погибших] – работник Гослесагентства. Он погиб непосредственно в результате пожара. Причина смерти еще семерых устанавливается судмедэкспертизой", – уточнил премьер.

Причины возникновения пожаров назовут в результате следствия по открытым уголовным производствам, добавил Шмыгаль.

30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

Офис генерального прокурора Украины сообщал об 11 погибших по состоянию на вечер 1 октября в результате массовых пожаров в Луганской области.

В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожар с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на утро 2 октября, сложнее всего пожарным работать на территории от Станицы-Луганской до Северодонецка. Там огонь угрожает 32 населенным пунктам.