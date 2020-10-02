Шмыгаль вылетел в Луганскую область оценить масштабы пожаров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Луганскую область. Вместе с главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым и главой Гослесагентства Василием Кузевичем они оценят масштаб пожаров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утром 2 октября вылетел в Луганскую область, где бушуют масштабные пожары. Об этом он написал в Telegram.

"Вылетаем на Луганщину. Вместе с главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра внутренних дел Украины Сергеем Яровым и главой Гослесагентства Василием Кузевичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", – пояснил премьер.

По информации ГСЧС на утро 2 октября, сложнее всего тушить пожары от Станицы-Луганской до Северодонецка. Там огонь угрожает 32 населенным пунктам.

"Эвакуированы 150 человек. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 13 тыс. га", – рассказали спасатели.

Пожарные работают круглосуточно на семи основных очагах пожаров, уточнили в ведомстве.

"Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади", – подчеркнули в ГСЧС.