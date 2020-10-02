Шмыгаль вылетел в Луганскую область оценить масштабы пожаров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утром 2 октября вылетел в Луганскую область, где бушуют масштабные пожары. Об этом он написал в Telegram.
"Вылетаем на Луганщину. Вместе с главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра внутренних дел Украины Сергеем Яровым и главой Гослесагентства Василием Кузевичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", – пояснил премьер.
По информации ГСЧС на утро 2 октября, сложнее всего тушить пожары от Станицы-Луганской до Северодонецка. Там огонь угрожает 32 населенным пунктам.
"Эвакуированы 150 человек. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 13 тыс. га", – рассказали спасатели.
Пожарные работают круглосуточно на семи основных очагах пожаров, уточнили в ведомстве.
"Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади", – подчеркнули в ГСЧС.
30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.
Площадь территории, охваченной огнем, ориентировочно составляет более 11 тыс. га. По предварительной информации, огонь повредил 250 зданий.
По состоянию на вечер 1 октября число погибших в результате массовых пожаров в Луганской области достигло 11. Еще 17 человек доставили в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.
В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожар с обстрелами.
Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.