Луганскую область охватили пожары, погибло уже 11 человек. Фоторепортаж
Фото: Артем Шевченко / Facebook
Фото: Артем Шевченко / Facebook
Фото: Артем Шевченко / Facebook
Фото: Артем Шевченко / Facebook
Фото: Артем Шевченко / Facebook
Фото: Татьяна Погукай / Facebook
Фото: МВС України / Facebook
Фото: Татьяна Погукай / Facebook
Фото: Татьяна Погукай / Facebook
Фото: Татьяна Погукай / Facebook
Пожары в Старобельском, Станично-Луганском, Новоайдарском районах Луганской области и в районе Северодонецка вспыхнули 30 сентября и продолжились 1 октября, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В целом на территории области продолжается тушение более 30 очагов. Площадь территории, охваченной огнем, ориентировочно составляет более 11 тыс. га. По данным
Офиса генпрокурора, в результате пожаров погибло 11 человек, еще 17 попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. По предварительной информации, огонь повредил 250 зданий. К тушению привлечены более 1,5 тыс. человек и 220 единиц техники, в том числе авиация. Следствие проверяет четыре основные версии
возникновения пожаров: обстрелы со стороны боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погодных условий и неосторожное обращение с огнем.