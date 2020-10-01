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Луганскую область охватили пожары, погибло уже 11 человек. Фоторепортаж

Вчера 21.50
Пожары в Старобельском, Станично-Луганском, Новоайдарском районах Луганской области и в районе Северодонецка вспыхнули 30 сентября и продолжились 1 октября, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В целом на территории области продолжается тушение более 30 очагов. Площадь территории, охваченной огнем, ориентировочно составляет более 11 тыс. га. По данным Офиса генпрокурора, в результате пожаров погибло 11 человек, еще 17 попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. По предварительной информации, огонь повредил 250 зданий. К тушению привлечены более 1,5 тыс. человек и 220 единиц техники, в том числе авиация. Следствие проверяет четыре основные версии возникновения пожаров: обстрелы со стороны боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погодных условий и неосторожное обращение с огнем.
Теги: Луганск, пожар, Северодонецк, боевики, лесные пожары, Старобельск, Новоайдар, Станично-Луганское, жертвы, обстрелы, ООС, лесные пожары в Луганской области
 

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