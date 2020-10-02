Правительство выделит средства для помощи пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Луганской области ликвидировали большинство очагов возгорания.

Правительство Украины выделит средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Государственная комиссия Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила Луганской ОГА срочно подготовить расчеты для осуществления неотложных мер. Чтобы уже на очередном заседании правительство выделило средства на временное жилье, лекарства, продукты питания и средства первой необходимости для пострадавших", – говорится в сообщении.

По его словам, в Луганской области ликвидировали большинство очагов возгорания и не допустили распространения огня на потенциально опасные объекты.

"Основные усилия сосредоточены на двух очагах: в Северодонецком и Новоайдарском районах. Работы ведутся круглосуточно. Одновременно работают более 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники. Утром также возобновится работа с воздуха. Ситуацию осложняет ветер", – сообщил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", который ранее приостановил работу, пожар локализовали.

"Огонь перекинулся с оккупированной территории и уничтожил несколько модулей Красного креста", – добавил он.

По состоянию на вечер 1 октября число погибших в результате массовых пожаров в Луганской области достигло 11. Еще 17 человек доставили в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.

30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы с обстрелами пожары в Луганской области. Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров.