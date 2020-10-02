Из-за пожаров в Луганской области эвакуируют еще одно село

30 сентября из-за масштабных лесных пожаров в Луганской области уже эвакуировали жителей сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово и Капитаново, 2 октября под эвакуацию попало село Боровеньки Кременского района.

2 октября спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудники Нацполиции Украины из-за опасной близости лесных пожаров эвакуировали жителей села Боровеньки Кременского района Луганской области. Об этом сообщили на странице полиции области в Facebook.

"Продолжается борьба с огнем. Спасатели вместе с полицией эвакуировали людей – стариков, одиноких и лежачих – в Новоастраханскую больницу... Люди помогают чем могут, чтобы огненная стихия не дошла до жилых домов. Работают пожарные, военные. Задействован вертолет. Перекрыто движение со стороны Северодонецка на Старобельск", – говорится в сообщении.

30 сентября военнослужащие одной из бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уже эвакуировали жителей сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово и Капитаново Луганской области.