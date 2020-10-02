Из-за пожаров в Луганской области эвакуируют еще одно село

2 октября спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудники Нацполиции Украины из-за опасной близости лесных пожаров эвакуировали жителей села Боровеньки Кременского района Луганской области. Об этом сообщили на странице полиции области в Facebook.
"Продолжается борьба с огнем. Спасатели вместе с полицией эвакуировали людей – стариков, одиноких и лежачих – в Новоастраханскую больницу... Люди помогают чем могут, чтобы огненная стихия не дошла до жилых домов. Работают пожарные, военные. Задействован вертолет. Перекрыто движение со стороны Северодонецка на Старобельск", – говорится в сообщении.
30 сентября военнослужащие одной из бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уже эвакуировали жителей сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово и Капитаново Луганской области.
30 сентября в Луганской области начались массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.
По данным Офиса генпрокурора, обнародованным 1 октября, в результате масштабных пожаров в Луганской области погибло 11 человек. В то же время в сообщении ГСЧС по состоянию на 13.00 2 октября говорилось о девяти погибших. 150 человек были эвакуированы.
По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем всех восьми очагов, составляет более 19 тыс. га.
1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел эвакуируют.
В штабе ООС в этот же день заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами. Следствие рассматривает четыре версии причин пожара.