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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожары в Луганской области. В ГСЧС заявили, что огонь в одном очаге из семи потушен

Наиболее сложная обстановка наблюдается в связи с пожарами вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов Луганской области, в зоне поражения 32 населенных пункта. Об этом говорится в сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Всего в Луганской области насчитывается семь крупных очагов возгораний
Всего в Луганской области насчитывается семь крупных очагов возгораний
Фото: dsns.gov.ua

Вечером 3 октября полностью потушен пожар в одном из семи основных очагов возгораний в Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района горел камыш и сухая растительность, огонь ликвидирован к 19.30, сказано в сводке.

Еще четыре очага локализованы, в том числе возгорание вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением огня в направлении Северодонецка.

Наиболее сложная обстановка, по данным ГСЧС, наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Озабоченность спасателей вызывает очаг пожара, возникший на окраине села Смоляниново Новоайдарского района.

"Огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка. Силы и средства ГСЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка. Работает тяжелая инженерная техника", – рассказали в службе, подчеркнув, что эвакуация жителей не понадобилась.

Не удалось пока локализовать пожар вблизи села Болотенное Станично-Луганского района, где наблюдается возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности. К тушению привлекли 100 человек и 15 единиц техники.

"По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем на всех семи очагах, составляет более 20 тыс. га. Авиация ГСЧС в течение 3 октября на территории Луганской области совершила 162 сброса (504 тонны воды). С начала тушения пожаров – 345 сбросов (1150 тонн воды)", – подсчитали в ведомстве.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем. Горели инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел начали эвакуировать.

Погибли 11 человек.

В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожары вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

Теги: пожар, Луганская область, ГСЧС, авиация, поджог, лесные пожары в Луганской области
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