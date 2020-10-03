Боевики устраивают поджоги в Луганской области – МВД Украины

Боевики "ЛНР" устраивают поджоги сухой травы в Луганской области так, чтоб пожар двигался в сторону украинских позиции. Об этом 2 октября в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"Пользуясь режимом тишины и сильным ветром в нашу сторону, террористы выжигают огнем траву так, чтобы пожар сунул на наши позиции. Раньше эти двое поджигателей уже получили бы минимум по снайперской пули в свои глупые, забитые "русским миром" головы. Хорошо, что придерживаются обещания и не угрожают авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины", – написал он.
Шевченко отметил, что над ликвидацией пожаров работают три самолета и два вертолета ГСЧС.
"На аэродроме Краматорска вокруг них все движется: сели, дозаправились топливом и водой из пожарных цистерн, взлетели, вышли на боевой курс на горящую Луганскую область, сбросили воду на пожар, развернулись и обратно. И так по кругу десятки раз. С начала тушения пожаров совершено 113 сбросов (382 тонны воды)", – сообщил спикер МВД.
30 сентября в Луганской области начались массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.
По данным Офиса генпрокурора, обнародованным 1 октября, в результате масштабных пожаров в Луганской области погибло 11 человек. В то же время в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 21.00 2 октября говорилось о восьми погибших и четырех пропавших без вести.
По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.
1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел эвакуируют.
В штабе ООС в этот же день заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.
Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.