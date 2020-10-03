Боевики устраивают поджоги в Луганской области – МВД Украины

С 30 сентября в Луганской области продолжаются массовые возгорания лесной подстилки и травы. Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что к пожарам причастны боевики "ЛНР".

Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка Фото: lg.dsns.gov.ua

Боевики "ЛНР" устраивают поджоги сухой травы в Луганской области так, чтоб пожар двигался в сторону украинских позиции. Об этом 2 октября в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Пользуясь режимом тишины и сильным ветром в нашу сторону, террористы выжигают огнем траву так, чтобы пожар сунул на наши позиции. Раньше эти двое поджигателей уже получили бы минимум по снайперской пули в свои глупые, забитые "русским миром" головы. Хорошо, что придерживаются обещания и не угрожают авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины", – написал он.

Шевченко отметил, что над ликвидацией пожаров работают три самолета и два вертолета ГСЧС.

"На аэродроме Краматорска вокруг них все движется: сели, дозаправились топливом и водой из пожарных цистерн, взлетели, вышли на боевой курс на горящую Луганскую область, сбросили воду на пожар, развернулись и обратно. И так по кругу десятки раз. С начала тушения пожаров совершено 113 сбросов (382 тонны воды)", – сообщил спикер МВД.