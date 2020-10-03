Пожары в Луганской области. Полиция нашла тела еще четырех погибших

Полиция Луганской области сообщила о еще четырех погибших в результате пожаров. Их останки нашли под завалами разрушенных зданий.

По информации полиции, во время пожаров в Луганской области погибло 11 человек Фото: Татьяна Погукай / Facebook

Сотрудники следственно-оперативных групп в Луганской области, где бушуют лесные пожары, нашли останки четырех человек. Ранее их считали пропавшими без вести, сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook 3 октября.

По ее данным, погибшими во время пожаров считаются 11 человек.

"Сотрудники следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий, а именно осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обнаружили в селе Сиротино и поселке Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тел) людей, которые значились как безвестно пропавшие", – написала Погукай.

Она опубликовала список имен погибших и их адреса:

Валентина Шушулкова (1938 года рождения, проживала одна в поселке Вороново);

Наталья Андриева (1964 года рождения, проживала в селе Сиротино);

Светлана Помещик (1947 года рождения, проживала в селе Сиротино);

Любовь Чумак (1956 года рождения, проживала в поселке Вороново).

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.