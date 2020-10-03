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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожары в Луганской области. Полиция нашла тела еще четырех погибших

Полиция Луганской области сообщила о еще четырех погибших в результате пожаров. Их останки нашли под завалами разрушенных зданий.

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По информации полиции, во время пожаров в Луганской области погибло 11 человек
По информации полиции, во время пожаров в Луганской области погибло 11 человек
Фото: Татьяна Погукай / Facebook

Сотрудники следственно-оперативных групп в Луганской области, где бушуют лесные пожары, нашли останки четырех человек. Ранее их считали пропавшими без вести, сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook 3 октября.

По ее данным, погибшими во время пожаров считаются 11 человек.

"Сотрудники следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий, а именно осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обнаружили в селе Сиротино и поселке Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тел) людей, которые значились как безвестно пропавшие", – написала Погукай.

https://www.facebook.com/csomvd/posts/3151590358282589

Она опубликовала список имен погибших и их адреса:

  • Валентина Шушулкова (1938 года рождения, проживала одна в поселке Вороново);
  • Наталья Андриева (1964 года рождения, проживала в селе Сиротино);
  • Светлана Помещик (1947 года рождения, проживала в селе Сиротино);
  • Любовь Чумак (1956 года рождения, проживала в поселке Вороново). 

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

Офис генпрокурора Украины сообщал 1 октября об 11 погибших в результате пожаров. В то же время Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по состоянию на 21.00 2 октября говорила о восьми погибших и четырех пропавших без вести.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.

1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел начали эвакуировать. Военнослужащим удалось эвакуировать жителей Трехизбенки, Кряковки, Муратово и Капитаново Луганской области. 2 октября спасатели ГСЧС эвакуировали жителей села Боровеньки Кременского района Луганской области.

В штабе ООС в этот же день заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

Теги: Луганская область, ГСЧС, следствие, лесные пожары, происшествия, погибшие, лесные пожары в Луганской области, Татьяна Погукай
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