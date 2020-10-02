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Нардеп Палица: Чиновники, которые допустили пожар в Луганской области, должны быть наказаны

О высокой вероятности новых возгораний в Луганской области специалисты предупреждали давно, но чиновники ничего не сделали, чтобы их предотвратить, заявил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Игорь Палица: Из-за такого бездействия государство постоянно вынуждено гасить проблемы, а не предупреждать их
Игорь Палица: Из-за такого бездействия государство постоянно вынуждено гасить проблемы, а не предупреждать их
Фото: Ігор Палиця / Facebook

Главная причина пожаров в Луганской области – бездействие местных и столичных чиновников, заявил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица, сообщает пресс-служба политической силы.

"Луганская область давно стала центром коррупции и безнаказанности. Строительство дорог здесь, например, на 30% дороже, чем в западных регионах. Если председатель Луганской областной гражданско-военной администрации ничего не может с этим сделать, то он должен быть уволен. Чиновники, от которых зависит пожарная безопасность, безопасность в экосистемах, должны быть наказаны", – заявил Палица.

По его словам, о высокой вероятности новых возгораний специалисты предупреждали давно, в том числе и после последних пожаров в регионе в июле этого года, но чиновники ничего не сделали, чтобы их предотвратить.

"Из-за такого бездействия государство постоянно вынуждено гасить проблемы, а не предупреждать их", – сказал политик.

30 сентября в Луганской области начались массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным Офиса генпрокурора, обнародованным 1 октября, в результате масштабных пожаров в Луганской области погибло 11 человек. В то же время в сообщении ГСЧС по состоянию на 13.00 2 октября говорилось о девяти погибших. 150 человек были эвакуированы.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. Спасатели продолжают тушение семи очагов, один уже ликвидирован. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем всех восьми очагов, составляет более 19 тыс. га.

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" приостановил работу. Премьер-министр Денис Шмыгаль 2 октября заявил, что его могут открыть после прекращения задымления.

В штабе ООС 1 октября заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами. Следствие рассматривает четыре версии причин пожара.

Теги: пожар, Луганская область, ГСЧС, Игорь Палица, За майбутнє, лесные пожары в Луганской области
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