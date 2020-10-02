К тушению пожаров Луганской области привлекли пожарный поезд

Сейчас пожарный поезд исопльзуют для тушения пожаров между станциями Кондрашевская Новая и Огородняя в Луганской области, сообщили в Станично-Луганской райгосадминистрации.

В РГА отметили, что поезд может оперативно заправлять пожарные машины Фото: Станично-Луганська районна державна адміністрація / Facebook

К тушению пожаров в Луганской области привлекли пожарный поезд. Об этом сообщила пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook 2 октября.

"Для тушения пожаров и очагов тления вдоль линии разграничения и железнодорожного пути применяют пожарный поезд. Железнодорожники станции Кондрашевская Новая в настоящее время используют пожарный поезд для непосредственного тушения пожаров между станциями Кондрашевская Новая и Огородняя. Также, пожарный поезд имея запас воды 120 тонн, может оперативно заправлять пожарные машины", – говорится в сообщении.

30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным Офиса генпрокурора, обнародованным 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибло 11 человек. В то же время в сообщении ГСЧС по состоянию на 13.00 2 октября говорилось о 9 погибших. 150 человек были эвакуированы.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. Спасатели продолжают тушение семи очагов, один уже ликвидирован. По предварительным оценкам ориентировочная площадь "пройденная" огнем всех восьми очагов, составляет более 19 тыс. Га.

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" приостановил работу. Премьер-министр Денис Шмыгаль 2 октября заявил, что его могут открыть после прекращения задымления.

В штабе ООС 1 октября заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами. Следствие рассматривает четыре версии причин пожара.