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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожары в Луганской области. Спасатели потушили семь очагов возгорания

В Луганской области вследствие лесных пожаров эвакуированы 150 человек. Ориентировочная площадь, пройденная огнем с 30 сентября, составила более 20 тыс. га. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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К ликвидации пожаров ГСЧС привлекла 717 человек и 109 единиц техники
К ликвидации пожаров ГСЧС привлекла 717 человек и 109 единиц техники
Фото: dsns.gov.ua

Семь из 10 основных очагов лесных пожаров в Луганской области были ликвидированы, два очага спасатели локализовали. Об этом 5 октября сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Принимаются меры по локализации еще одного очага.

"На окраине села Смоляниново Новоайдарского района огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений. Силы и средства ГСЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада Вооруженных сил Украины вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка", – сказано в сообщении.

В ликвидации пожаров задействовали 717 человек и 109 единиц техники. К тушению пожаров привлекли также тяжелую инженерную технику ВСУ и пожарный поезд.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

"Авиацией ГСЧС в течение 5 октября было совершено 60 сбросов 246 тонн воды. С начала тушения пожаров – 551 сброс 1832 тонн воды", – уточнили в пресс-центре.

Во время тушения пожаров в Луганской области были эвакуированы 150 человек.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.

1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел начали эвакуировать. Военнослужащим удалось вывезти людей из Трехизбенки, Кряковки, Муратово, Капитаново и Боровенек.

В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

По состоянию на утро 5 октября пожарные потушили шесть из восьми очагов возгораний.

Теги: авиация, спасатели, ВСУ, лесные пожары в Луганской области
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