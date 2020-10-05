Пожары в Луганской области. Спасатели потушили семь очагов возгорания

Семь из 10 основных очагов лесных пожаров в Луганской области были ликвидированы, два очага спасатели локализовали. Об этом 5 октября сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Принимаются меры по локализации еще одного очага.
"На окраине села Смоляниново Новоайдарского района огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений. Силы и средства ГСЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада Вооруженных сил Украины вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка", – сказано в сообщении.
В ликвидации пожаров задействовали 717 человек и 109 единиц техники. К тушению пожаров привлекли также тяжелую инженерную технику ВСУ и пожарный поезд.
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.
"Авиацией ГСЧС в течение 5 октября было совершено 60 сбросов 246 тонн воды. С начала тушения пожаров – 551 сброс 1832 тонн воды", – уточнили в пресс-центре.
Во время тушения пожаров в Луганской области были эвакуированы 150 человек.
Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.
По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.
1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел начали эвакуировать. Военнослужащим удалось вывезти людей из Трехизбенки, Кряковки, Муратово, Капитаново и Боровенек.
В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.
Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.
По состоянию на утро 5 октября пожарные потушили шесть из восьми очагов возгораний.