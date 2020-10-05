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ПРОИСШЕСТВИЯ

Новый пожар в Луганской области. Пожарным удалось не допустить распространения огня на электроподстанцию и магистральный газопровод

В Станично-Луганской райгосадминистрации сегодня сообщили, что новое возгорание между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема угрожает электроподстанции, а на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. Позже там сказали, что пожарным удается справляться с огнем.

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Чиновники утверждают, что возгорание результат поджога
Чиновники утверждают, что возгорание – результат поджога
Станично-Луганська районна державна адміністрація

Пожарным удалось сдержать распространение огня на электроподстанцию возле села Артема в Станично-Луганском районе Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба местной райгосадминистрации.

"Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль села. Сейчас укрощают огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и окраины села Артема", – говорится в сообщении.

На данный момент электроподстанция обесточена.

https://www.facebook.com/stnrda/posts/2676025379378908

О новом пожаре между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в Луганской области сегодня сообщила пресс-служба Станично-Луганской РГА. Там отметили, что верховой огонь приближается к электроподстанции, а на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. Чиновники утверждают, что возгорание – результат поджога.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.

1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел начали эвакуировать. Военнослужащим удалось вывезти людей из Трехизбенки, Кряковки, Муратово, Капитаново и Боровенек.

По данным на 4 октября, потушено три из семи основных очагов возгораний.

В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

По состоянию на утро 5 октября пожарные потушили шесть из восьми очагов возгораний.

Теги: пожар, Луганская область, поджог, газопровод, Станица Луганская, Нижнетеплое, лесные пожары в Луганской области
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