Новый пожар в Луганской области. Пожарным удалось не допустить распространения огня на электроподстанцию и магистральный газопровод

Пожарным удалось сдержать распространение огня на электроподстанцию возле села Артема в Станично-Луганском районе Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба местной райгосадминистрации.
"Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль села. Сейчас укрощают огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и окраины села Артема", – говорится в сообщении.
На данный момент электроподстанция обесточена.
О новом пожаре между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в Луганской области сегодня сообщила пресс-служба Станично-Луганской РГА. Там отметили, что верховой огонь приближается к электроподстанции, а на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. Чиновники утверждают, что возгорание – результат поджога.
Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.
По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.
1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел начали эвакуировать. Военнослужащим удалось вывезти людей из Трехизбенки, Кряковки, Муратово, Капитаново и Боровенек.
По данным на 4 октября, потушено три из семи основных очагов возгораний.
В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.
Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.
По состоянию на утро 5 октября пожарные потушили шесть из восьми очагов возгораний.