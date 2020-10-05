Новый пожар в Луганской области. Пожарным удалось не допустить распространения огня на электроподстанцию и магистральный газопровод

В Станично-Луганской райгосадминистрации сегодня сообщили, что новое возгорание между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема угрожает электроподстанции, а на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. Позже там сказали, что пожарным удается справляться с огнем.

Пожарным удалось сдержать распространение огня на электроподстанцию возле села Артема в Станично-Луганском районе Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба местной райгосадминистрации.

"Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль села. Сейчас укрощают огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и окраины села Артема", – говорится в сообщении.

На данный момент электроподстанция обесточена.

О новом пожаре между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в Луганской области сегодня сообщила пресс-служба Станично-Луганской РГА. Там отметили, что верховой огонь приближается к электроподстанции, а на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. Чиновники утверждают, что возгорание – результат поджога.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.