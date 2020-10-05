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"Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы". В Луганской области новый очаг возгорания

В Станично-Луганской районной государственной администрации сообщили о новом пожаре между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Чиновники утверждают, что возгорание – результат поджога.

Спасатели пытаются сдержать распространение огня
Спасатели пытаются сдержать распространение огня
Фото: dsns.gov.ua

В Станично-Луганском районе Луганской области зафиксирован новый очаг возгорания. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

По данным РГА, верховой огонь приближается к электроподстанции, а на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014–2015 годах после масштабных обстрелов из "Града". Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/stnrda/posts/2675985902716189

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.

1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел начали эвакуировать. Военнослужащим удалось вывезти людей из Трехизбенки, Кряковки, Муратово, Капитаново и Боровенек.

По данным на 4 октября, потушено три из семи основных очагов возгораний.

В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

По состоянию на утро 5 октября пожарные потушили шесть из восьми очагов возгораний.

Теги: Луганская область, ГСЧС, поджог, Станица Луганская, Нижнетеплое, спасатели, лесные пожары в Луганской области
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