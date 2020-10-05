"Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы". В Луганской области новый очаг возгорания

В Станично-Луганской районной государственной администрации сообщили о новом пожаре между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Чиновники утверждают, что возгорание – результат поджога.

В Станично-Луганском районе Луганской области зафиксирован новый очаг возгорания. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

По данным РГА, верховой огонь приближается к электроподстанции, а на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014–2015 годах после масштабных обстрелов из "Града". Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", – говорится в сообщении.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.