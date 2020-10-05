ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики пытались остановить пропуск людей через блокпост "Станица Луганская" – райгосадминистрация

Представители ОРЛО заблокировали пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская" сегодня утром, сразу же после его открытия. Однако через два часа начали пропускать людей небольшими группами, сообщили в Станично-Луганской районной государственной администрации.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
КПВВ не работал несколько дней
КПВВ не работал несколько дней
Фото: Краматорський Прикордонний Загін / Facebook

Сегодня в 9.00 в Луганской области возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская", однако российские наемники пытались остановить пропуск людей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация.

"В 9.00 часов Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10.00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ", – говорится в сообщении.

В РГА подчеркнули, что утром на КПВВ находилось несколько тысяч человек.

Позже украинские чиновники отметили, что в 11.00 боевики начали пропускать граждан по 15 человек.

https://www.facebook.com/stnrda/posts/2675915779389868

КПВВ "Станица Луганская" приостановил работу 1 октября из-за пожаров, которые бушуют с 30 сентября в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка Луганской области. 1 октября пожар подобрался к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ "Станица Луганская". Поэтому было принято решение закрыть его.

Кроме того, на КПВВ периодически детонировали боеприпасы из-за пожаров.

К 4 октября удалось потушить три из семи основных очагов возгораний.

Сегодня работу КПВВ восстановили.

Теги: боевики, Станица Луганская, блокпост, КПВВ, лесные пожары в Луганской области
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS