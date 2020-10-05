Боевики пытались остановить пропуск людей через блокпост "Станица Луганская" – райгосадминистрация

Представители ОРЛО заблокировали пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская" сегодня утром, сразу же после его открытия. Однако через два часа начали пропускать людей небольшими группами, сообщили в Станично-Луганской районной государственной администрации.

Сегодня в 9.00 в Луганской области возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская", однако российские наемники пытались остановить пропуск людей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация.

"В 9.00 часов Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10.00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ", – говорится в сообщении.

В РГА подчеркнули, что утром на КПВВ находилось несколько тысяч человек.

Позже украинские чиновники отметили, что в 11.00 боевики начали пропускать граждан по 15 человек.

КПВВ "Станица Луганская" приостановил работу 1 октября из-за пожаров, которые бушуют с 30 сентября в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка Луганской области. 1 октября пожар подобрался к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ "Станица Луганская". Поэтому было принято решение закрыть его.

Кроме того, на КПВВ периодически детонировали боеприпасы из-за пожаров.

К 4 октября удалось потушить три из семи основных очагов возгораний.

Сегодня работу КПВВ восстановили.