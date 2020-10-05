КПВВ "Станица Луганская" сегодня утром возобновил работу

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" открывается сегодня. Он будет работать по осеннему графику каждый день с 7.00 до 18.30, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" восстанавливает работу 5 октября в 9.00 утра по решению командующего операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе Владимира Кравченко. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"КПВВ будет функционировать по осеннему графику – ежедневно с 7.00 до 18.30. Напоминаем, работа пункта была приостановлена в связи с масштабными пожарами, которые продолжаются на Луганщине", – рассказали военные.

КПВВ "Станица Луганская" приостановил работу 1 октября из-за пожаров, которые бушуют с 30 сентября в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка Луганской области. 1 октября пожар подобрался к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ "Станица Луганская". Поэтому біло принято решение закрыть его.

Кроме того, на КПВВ периодически детонировали боеприпасы из-за пожаров.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 32 населенных пункта попали в зону поражения огнем. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" пожарами, составляет более 20 тыс. га. К 4 октября удалось потушить три из семи основных очагов возгораний.

Во время пожаров погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) были травмированы, 150 человек эвакуировали.

В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.