Боевики "ЛНР" ввели новое правило пересечения КПВВ

Подконтрольные России оккупационные власти так называемой "ЛНР" приняли решение пропускать местных жителей на территорию, подконтрольную Украине, не чаще одного раза в месяц.

Попасть на территорию, подконтрольную Украине, из так называемой "ЛНР" можно будет не чаще одного раза в месяц Фото: pixabay.com

С 25 сентября жители так называемой "ЛНР" могут выезжать на территорию, подконтрольную Украине, через пункт пропуска "Станица Луганская" не чаще одного раза в месяц. Соответствующий "указ" размещен на сайте главаря псевдореспублики Леонида Пасечника.

"Въезд граждан на территорию "ЛНР" с территории Украины и выезд граждан с территории "ЛНР" на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории "ЛНР", осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц", — уточняется в "указе".

Боевики объясняют свое решение "неблагоприятной эпидемиологической ситуацией" в Украине и якобы угрозой распространения в "ЛНР" коронавируса, а также "обеспечением безопасности граждан "ЛНР".