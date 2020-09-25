Боевики "ЛНР" ввели новое правило пересечения КПВВ

С 25 сентября жители так называемой "ЛНР" могут выезжать на территорию, подконтрольную Украине, через пункт пропуска "Станица Луганская" не чаще одного раза в месяц. Соответствующий "указ" размещен на сайте главаря псевдореспублики Леонида Пасечника.
"Въезд граждан на территорию "ЛНР" с территории Украины и выезд граждан с территории "ЛНР" на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории "ЛНР", осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц", — уточняется в "указе".
Боевики объясняют свое решение "неблагоприятной эпидемиологической ситуацией" в Украине и якобы угрозой распространения в "ЛНР" коронавируса, а также "обеспечением безопасности граждан "ЛНР".
С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территории.
Периодически боевики открывают КПВВ "Оленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". Они называют периодическое возобновление работы КПВВ "гуманитарным коридором". При этом выехать с оккупированной территории можно при наличии украинской прописки, пропуск на оккупированную территорию производится по заранее согласованным спискам "республиканского штаба по коронавирусу". Все прибывшие с подконтрольной украинскому правительству территории лица обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.
Руководство операции Объединенных сил, в том числе и Государственной пограничной службы, предоставляет возможность пропуска людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое".