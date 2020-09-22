В ООН назвали дискриминационным требование установить приложение "Дій вдома" для граждан, пересекающих КПВВ на Донбассе

Требование установить приложение "Дій вдома" для граждан, которые пересекают контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, является дискриминационным. Об этом говорится в отчете ООН, опубликованном на сайте организации 22 сентября.
Мониторинговая миссия ООН считает это дискриминацией по отношению к людям, которые не могут себе позволить купить смартфон.
"Лица, которые въезжали на территорию, контролируемую правительством, должны были установить мобильное приложение "Дій вдома", что, по сути, было дискриминацией по отношению к лицам, которые не могли себе позволить смартфоны", – говорится в документе.
Приложение "Дій вдома" запустили в Украине с 7 апреля. Его должны устанавливать граждане, возвращающиеся из-за границы либо пересекающие КПВВ, для контроля за соблюдением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое".
С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территории.
Периодически боевики открывают КПВВ "Оленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". Они называют периодическое возобновление работы КПВВ "гуманитарным коридором". При этом выехать с оккупированной территории можно при наличии украинской прописки, пропуск на оккупированную территорию производится по заранее согласованным спискам "республиканского штаба по коронавирусу". Все прибывшие с подконтрольной украинскому правительству территории лица обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.
Руководство операции Объединенных сил, в том числе и Государственной пограничной службы, предоставляет возможность пропуска людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое".