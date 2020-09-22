В ООН назвали дискриминационным требование установить приложение "Дій вдома" для граждан, пересекающих КПВВ на Донбассе

Въезжающим на подконтрольную украинскому правительству территорию необходимо установить приложение "Дій вдома" на смартфон, чтобы выполнить условия самоизоляции. Это требование в ООН назвали дискриминационным.

Пандемия коронавируса усложнила и без того тяжелую жизнь уязвимых категорий граждан на Донбассе Скриншот: Український кризовий медіа-центр / Facebook

Требование установить приложение "Дій вдома" для граждан, которые пересекают контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, является дискриминационным. Об этом говорится в отчете ООН, опубликованном на сайте организации 22 сентября.

Мониторинговая миссия ООН считает это дискриминацией по отношению к людям, которые не могут себе позволить купить смартфон.

"Лица, которые въезжали на территорию, контролируемую правительством, должны были установить мобильное приложение "Дій вдома", что, по сути, было дискриминацией по отношению к лицам, которые не могли себе позволить смартфоны", – говорится в документе.

Приложение "Дій вдома" запустили в Украине с 7 апреля. Его должны устанавливать граждане, возвращающиеся из-за границы либо пересекающие КПВВ, для контроля за соблюдением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.