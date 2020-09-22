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В ООН назвали дискриминационным требование установить приложение "Дій вдома" для граждан, пересекающих КПВВ на Донбассе

Въезжающим на подконтрольную украинскому правительству территорию необходимо установить приложение "Дій вдома" на смартфон, чтобы выполнить условия самоизоляции. Это требование в ООН назвали дискриминационным.

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Скриншот: Український кризовий медіа-центр / Facebook

Требование установить приложение "Дій вдома" для граждан, которые пересекают контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, является дискриминационным. Об этом говорится в отчете ООН, опубликованном на сайте организации 22 сентября.

Мониторинговая миссия ООН считает это дискриминацией по отношению к людям, которые не могут себе позволить купить смартфон.

"Лица, которые въезжали на территорию, контролируемую правительством, должны были установить мобильное приложение "Дій вдома", что, по сути, было дискриминацией по отношению к лицам, которые не могли себе позволить смартфоны", – говорится в документе.

Приложение "Дій вдома" запустили в Украине с 7 апреля. Его должны устанавливать граждане, возвращающиеся из-за границы либо пересекающие КПВВ, для контроля за соблюдением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое".

С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территории.

Периодически боевики открывают КПВВ "Оленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". Они называют периодическое возобновление работы КПВВ "гуманитарным коридором". При этом выехать с оккупированной территории можно при наличии украинской прописки, пропуск на оккупированную территорию производится по заранее согласованным спискам "республиканского штаба по коронавирусу". Все прибывшие с подконтрольной украинскому правительству территории лица обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.

Руководство операции Объединенных сил, в том числе и Государственной пограничной службы, предоставляет возможность пропуска людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое".

Теги: Украина, ООН, Донбасс, смартфон, приложение, КПВВ, Матильда Богнер, коронавирус, самоизоляция
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