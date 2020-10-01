В Станице Луганской на одной из улиц горят почти все дома, детонируют неразорвавшиеся снаряды – райгосадминистрация

По данным Станично-Луганской райгосадминистрации, ситуация в райцентре значительно ухудшилась, огонь уничтожает строения на улице Донецкой.

Днем 1 октября существенно усложнилась ситуация с пожарами в Станице Луганской Луганской области, сообщила на своей странице в Facebook районная государственная администрация.

К 15.00 горели почти все дома на улице Донецкой.

"Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014–2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, чем угрожают жизни спасателей и людей, находящихся рядом", – сказано в сообщении.

Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского, добавили в РГА.

30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. 146 пожаров зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

Погибло девять человек, госпитализировано 14, сообщили в ГосЧС.

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" приостановил работу.

В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями.