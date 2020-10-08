Джонсон: Наша приверженность Украине непоколебима

Великобритания является горячим сторонником Украины, безоговорочно приверженным защите суверенитета и территориальной целостности этой страны. Такое заявление сделал британский премьер Борис Джонсон.

Джонсон рассчитывает на новую главу в отношениях между Великобританией и Украиной Фото: ЕРА

Соединенное Королевство заверяет Украину в стопроцентной поддержке. Об этом по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским 8 октября заявил британский премьер Борис Джонсон, сообщает Reuters.

По его словам, "приверженность Украине непоколебима".

Пресс-служба британского правительства приводит следующие слова премьера: "Великобритания – горячий сторонник Украины. Идет ли речь о поддержке обороноспособности, усилий по стабилизации, гуманитарной помощи или тесном сотрудничестве по политическим вопросам, наше послание однозначно: мы безоговорочно привержены защите суверенитета и территориальной целостности Украины".

По словам Джонсона, подписанное сегодня соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве "знаменует начало новой главы в отношениях стран, которая принесет безопасность и процветание народам Великобритании и Украины".

Новый договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после окончания переходного периода Brexit.