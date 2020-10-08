Нобелевскую премию по литературе присудили американке Луизе Глюк

Нобелевскую премию по литературе американской поэтессе Луизе Глюк присудили "за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Американская поэтесса Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии по литературе, сообщается в Twitter комитета.

Премию поэтессе присудили "за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным", сказано в сообщении.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке и живет в Кембридже (штат Массачусетс). Она – профессор английского языка в Йельском университете. Первую свою книгу издала в 1968 году и вскоре была признана "одним из самых выдающихся поэтов в американской современной литературе", сказано на сайте комитета.

В 1993 году Глюк получила Пулитцеровскую премию, в 2014-м – Национальную книжную премию.

В 2019 году Нобелевский комитет объявил победителей сразу за два года, так как в 2018-м не вручал премию по литературе из-за скандала в Шведской академии, отвечающей за отбор номинантов. Лауреатами стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен до 10 млн крон ($1,12 млн).

9 октября назовут лауреата премии мира, 12-го – обладателя премии по экономике.