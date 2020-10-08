Нобелевскую премию по литературе присудили американке Луизе Глюк

Американская поэтесса Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии по литературе, сообщается в Twitter комитета.
Премию поэтессе присудили "за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным", сказано в сообщении.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020
The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C
Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке и живет в Кембридже (штат Массачусетс). Она – профессор английского языка в Йельском университете. Первую свою книгу издала в 1968 году и вскоре была признана "одним из самых выдающихся поэтов в американской современной литературе", сказано на сайте комитета.
В 1993 году Глюк получила Пулитцеровскую премию, в 2014-м – Национальную книжную премию.
В 2019 году Нобелевский комитет объявил победителей сразу за два года, так как в 2018-м не вручал премию по литературе из-за скандала в Шведской академии, отвечающей за отбор номинантов. Лауреатами стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.
Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен до 10 млн крон ($1,12 млн).
9 октября назовут лауреата премии мира, 12-го – обладателя премии по экономике.