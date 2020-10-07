Рекордное количество новых случаев COVID-19 в Украине, избран новый президент НАНУ. Главное за день

Санкции против РФ
Послы Евросоюза утвердили решение о введении санкций в отношении причастных к хакерским атакам на парламент Германии в 2015 году, в которых обвиняют военную разведку РФ.
Кроме того, МИД Франции и Германии сообщили о подготовке предложений о санкциях из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Судят убийцу Хангошвили
В берлинском суде зачитали текст обвинения гражданину РФ Вадиму Соколову (Красикову), арестованному за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Меморандум Киева и Лондона
Подписан меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной сфере. "Европейская правда" заявила, что достигнуто соглашение о производстве новых ракетных катеров для ВМС ВСУ. на финансирование проекта Лондон выделит £1,25 млн.
Более 4,7 тыс. заболевших
За прошлые сутки в Украине подтвердили 4753 случая коронавирусной инфекции COVID-19, это самые высокие показатель с начала эпидемии.
Расследование авиакатастрофы
Расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение под Чугуевом учебного самолета Ан-26 позволила установить причину неисправности одного из двигателей, сообщили в правительственной комиссии.
Новый президент НАНУ
Президентом Национальной академии наук Украины избран 69-летний физик-теоретик Анатолий Загородний.
Нобелевская неделя
Лауреатами Нобелевской премии 2020 года в области химии стали француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна.