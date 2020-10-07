"Молодые и искренние люди". Зеленские поделились впечатлениями о встрече с герцогами Кембриджскими

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пообщались в Лондоне с герцогом Уильямом и герцогиней Кейт. Эта встреча запомнится, отметила Зеленская.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена поделилась в Facebook фотографиями и эмоциями от встречи в Букингемском дворце с герцогами Кембриджскими Уильямом и Кэтрин.

"Замечательная семья, молодые и искренние люди. Встреча, которая запомнится", – написала первая леди.

Президент Зеленский в своем Twitter назвал разговор дружеским.

"Человеческие контакты всегда наиболее важны для страны. Дружеская встреча и разговор в Букингемском дворце. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам. Впереди – плодотворное сотрудничество и успешные проекты", – говорится в твите.

Людські контакти завжди найважливіші для країн. Дружня зустріч і розмова з @KensingtonRoyal у Букінгемському палаці. та розділяють бачення щодо багатьох питань. Попереду – плідна співпраця та успішні проекти. pic.twitter.com/psqR6zwuzW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2020

Зеленский пригласил принца Уильяма и его супругу посетить Украину с визитом, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В рамках визита в Великобританию Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном, после них планируется подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве и ряд других документов, сообщил Офис президента Украины.

Герцог Кембриджский Уильям является вторым в очереди наследования британского престола.