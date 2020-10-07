Зеленские встретились с принцем Ульямом и герцогиней Кембриджской

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская 7 октября находятся с официальным визитом в Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская во время официального визита в Великобританию провели встречу с принцем Уильямом и его супругой герцогиней Кембриджской Кэтрин. Об ауиденции в Букингемском дворце 7 октября сообщила пресс-служба герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace * pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 7, 2020

В рамках визита президент проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после них планируется подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, сообщил Офис президента Украины.

"Будет подписан ряд других документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов", – сказано в сообщении.

В программе визита встреча Зеленского со спикером палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржи, а также встреча с британскими инвесторами.