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Зеленский: Обязанности первой леди должны быть прописаны в законодательстве

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие законодательства, регулирующего институт первой леди. Он считает, что избиратели должны понимать, чем она будет заниматься в случае победы ее мужа на выборах.

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Зеленский считает, что у первой леди должны быть законодательно прописанные обязаности
Зеленский считает, что у первой леди должны быть законодательно прописанные обязаности
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский планирует разработать законопроект, который бы регулировал обязанности первой леди. Об этом он сообщил "Украинской правде".

"Нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не должны будут у нее спрашивать. Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект, на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование ", – сообщил президент.

Зеленский отметил, что на такое решение его сподвигла ситуация с письмами Елены Зеленской, которые она рассылала больным COVID-19 врачам. Он рассказал, что его жена писала таким медикам, чтобы поддержать их, но один из них сделал ей антипиар, когда обнародовал такое письмо, спрашивая, почему ему не выделили 300% зарплаты.

"К сожалению, этот врач не мог получить эти 300%, он не спасал людей от коронавируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с коронавирусом, которые рисковали своей жизнью", – пояснил Зеленский.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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