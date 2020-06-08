Зеленский: Обязанности первой леди должны быть прописаны в законодательстве

Президент Украины Владимир Зеленский планирует разработать законопроект, который бы регулировал обязанности первой леди. Об этом он сообщил "Украинской правде".
"Нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не должны будут у нее спрашивать. Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект, на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование ", – сообщил президент.
Зеленский отметил, что на такое решение его сподвигла ситуация с письмами Елены Зеленской, которые она рассылала больным COVID-19 врачам. Он рассказал, что его жена писала таким медикам, чтобы поддержать их, но один из них сделал ей антипиар, когда обнародовал такое письмо, спрашивая, почему ему не выделили 300% зарплаты.
"К сожалению, этот врач не мог получить эти 300%, он не спасал людей от коронавируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с коронавирусом, которые рисковали своей жизнью", – пояснил Зеленский.