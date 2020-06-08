Зеленский: Обязанности первой леди должны быть прописаны в законодательстве

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие законодательства, регулирующего институт первой леди. Он считает, что избиратели должны понимать, чем она будет заниматься в случае победы ее мужа на выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует разработать законопроект, который бы регулировал обязанности первой леди. Об этом он сообщил "Украинской правде".

"Нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не должны будут у нее спрашивать. Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект, на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование ", – сообщил президент.

Зеленский отметил, что на такое решение его сподвигла ситуация с письмами Елены Зеленской, которые она рассылала больным COVID-19 врачам. Он рассказал, что его жена писала таким медикам, чтобы поддержать их, но один из них сделал ей антипиар, когда обнародовал такое письмо, спрашивая, почему ему не выделили 300% зарплаты.

"К сожалению, этот врач не мог получить эти 300%, он не спасал людей от коронавируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с коронавирусом, которые рисковали своей жизнью", – пояснил Зеленский.