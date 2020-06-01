Киев – друг, Кривой Рог – родственник. Зеленская рассказала, какой город ей ближе

Первая леди Украины Елена Зеленская в День Киева, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье мая, призналась, что прожила в столице Украине почти 20 лет.

Зеленская – Киеву: Как тебя не любить, если ты мой? Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская прожила в Киеве половину своей жизни. Об этом она написала в Facebook, посвятив публикацию Дню города, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье мая.

"У меня есть друг. Мы с ним вместе уже почти 20 лет. Для меня это половина жизни. Для него – мгновение. Самый красивый из всех! Я видела многих, но всегда люблю возвращаться к нему. Тот, кто с первого дня принял меня такой, какая я есть, и подарил множество счастливых моментов. С Днем рождения тебя, друг! Как тебя не любить, если ты мой?" – написала она.

Зеленская также обратилась в посте к городу, в котором родилась и выросла.

"Кривой Рог, дорогой, не обижайся! Ты также юбиляр. Поздравлю лично, когда приеду. Родственников можно поздравлять только так!" – подытожила она.

Елена Зеленская (девичья фамилия Кияшко) родилась в 1978 году в городе Кривой Рог. С будущим супругом Владимиром Зеленским она познакомилась в студенческие годы. В 2003 году Кияшко и Зеленский зарегистрировали брак. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Инаугурация состоялась в Верховной Раде 20 мая.