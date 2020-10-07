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В Берлине начался суд над подозреваемым в убийстве Хангошвили

В зале Высшего земельного суда в Берлине сегодня зачитали текст обвинения 55-летнему гражданину РФ Вадиму Соколову (Красикову) в совершении убийства чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Хангошвили был убит в августе 2019 года
Хангошвили был убит в августе 2019 года
Фото: ЕРА

Сегодня в Берлине прошло первое заседание Высшего земельного суда по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает "Немецкая волна".

В зале суда зачитали текст обвинения 55-летнему гражданину РФ Вадиму Соколову (Красикову) в совершении убийства из пистолета с глушителем.

Федеральный прокурор заявил, что задание ликвидировать жертву Соколов получил от властей РФ. Убийство было совершено "коварным способом, из корыстных побуждений или других низменных побуждений".

Прокурор также сообщил, что обвиняемый использовал поддельный паспорт для получения шенгенской визы и въезда на территорию Германии. В Берлине он на велосипеде приблизился к жертве сзади, выстрелил в Хангошвили из пистолета Glock в верхнюю часть туловища, а после того, как тот упал, – дважды в голову. Подозреваемый был задержан в ходе попытки бегства.

Судья в свою очередь заявил, что у немецких властей нет данных о настоящем имени главного фигуранта, поэтому на процессе к нему будут обращаться "господин подозреваемый".

Издание пишет, что 8 октября будут опрошены свидетели убийства Хангошвили.

Процесс проходит при соблюдении жестких мер безопасности. Подозреваемый содержится в держащемся в секрете изоляторе.

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ.

В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный к взрывам в московском метро.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.

Теги: Россия, Германия, убийство, Берлин, судья, суд, Зелимхан Хангошвили
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