После убийства Ханговшили Германия выслала офицера ГРУ Суцкого – Bild

В начале декабря министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России из-за "недостаточного" сотрудничества российских властей в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. По данным Bild, один из этих дипломатов – офицер ГРУ Евгений Суцкий.

Власти Германии выслали из страны офицера ГРУ Евгения Суцкого после убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине летом. Об этом говорится в совместном расследовании немецкой газеты Bild и группы Bellingcat, опубликованным 16 декабря.

По данным журналистов, Суцкий стал одним из двух российских дипломатов, которых выслали из Германии в начале декабря. Имя второго россиянина в материале не называют.

Спецслужбы Германии вели наблюдение за Суцким в течение всего 2019 года, сказано в расследовании. Он является высококлассным российским шпионом, работавшим в Германии на российскую военную разведку ГРУ, говорится в материале.

Журналисты предполагают, что Суцкий мог вербовать немецких политиков для лоббирования интересов российского газопровода "Северный поток – 2".

Политический редактор Bild Юлиан Репке опубликовал в Twitter фотографии Суцкого. По словам журналиста, на одной из них Суцкий проводит занятие с детьми российских дипломатов. Репке отметил, что после высылки дипломата из сайта дипмиссии удалили материал о лекции россиянина.

After he was extradited from Germany, the Russian Embassy deleted an article about one of his lectures.

But they forgot to delete the pictures used in the article ...#ShitHappens pic.twitter.com/uJS28AWe2m — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 16, 2019

4 декабря министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России в связи с "недостаточным" сотрудничеством российских властей в расследовании убийства гражданина Грузии в центре Берлина, произошедшего 23 августа. В ведомстве подчеркнули, что немецкие правоохранители имеют достаточно доказательств, которые свидетельствуют о том, что убийство было совершено "по заказу либо государственных органов, либо властей Чеченской Республики как части РФ".

3 декабря немецкие телеканалы WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung сообщили, что расследование убийства гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили передали Генпрокуратуре Германии из-за возможного участия спецслужб в деле. Россиянин, арестованный по подозрению в убийстве Хангошвили, может быть причастен еще как минимум к одному убийству, жертвой которого ранее стал гражданин РФ, считает Süddeutsche Zeitung.

23 августа 2019 года в Берлине убили бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и выпустил в него несколько пуль. Вскоре подозреваемый в убийстве был задержан полицией. По данным международной группы журналистов-расследователей Bellingcat, немецкие правоохранители задержали Вадима Красикова (он въехал в Германию по документам, выданным на имя Вадима Соколова). Журналисты предполагают, что российские спецслужбы могут использовать Красикова для расправы над оппонентами.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Хангошвили – "кровавый боевик" и якобы причастен к взрывам в московском метро.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", Хангошвили имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию. Во время Второй чеченской войны Хангошвили командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии.