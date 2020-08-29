Убийство Хангошвили. СМИ идентифицировали еще одного члена группы киллеров ФСБ

В день убийства чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине находился агент спецподразделения ФСБ "Вымпел", которому незадолго до этого выдали паспорт на имя Романа Давыдова. В расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel говорится, что настоящие имя и фамилия соучастника преступления – Роман Демьянченко.

Подельником Вадима Красикова (Соколова), задержанного в Берлине за убийство бывшего чеченского полевого командира гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, был мужчина, скрывавшийся под именем Роман Давыдов. Его настоящее имя – Роман Демьянченко, он сотрудник спецподразделения ФСБ "Вымпел", говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Загранпаспорт на имя Давыдова был выдан 18 июля 2019 года в Брянске (там же, где и Красикову). Шенгенскую визу этому человеку выдали спустя 10 дней в словацком консульстве в Санкт-Петербурге, после чего он отправился в Берлин. Местом работы агент указал компанию "Руст" (как и Красиков); в 2019 году она находилась в стадии ликвидации.

Журналисты установили, что Красиков и Давыдов не общались по мобильной связи. Но один из контактов Красикова, сотрудник "Вымпела" Андрей Сазонцев, часто общался с мужчиной, имя и дата рождения которого близки к Роману Давыдову. Это Роман Демьянченко, что подтвердило фото с его документов.

Он официально служил в "Вымпеле", но в 2011 году уже находился на пенсии, видимо, по ранению. Затем работал в компании "Вымпел – Содействие", принадлежащей Эдуарду Бендерскому, президенту ассоциации ветеранов "Вымпела".

Личность Давыдова создавалась специально под берлинскую операцию, но ранее Демьянченко путешествовал под фамилией Николаев, бывал в Чехии, Сирии и ряде стран Ближнего Востока, сказано в расследовании.

"Последние данные подтверждают наш предыдущий вывод о том, что убийство Хангошвили в Берлине было организовано "Вымпелом" ФСБ", – пишет The Insider.

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков, и он связан со спецподразделением ФСБ.

В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный к взрывам в московском метро.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.