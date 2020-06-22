Семья убитого в Берлине чеченского полевого командира Хангошвили попросила о защите

Родственники бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который был убит в Берлине в августе прошлого года, попросили предоставить им защиту.

Об этом говорится в заявлении адвокатов семьи Хангошвили, поступившем в распоряжение "Немецкой волны" 22 июня.

"Мы требуем, чтобы тем из нас, кто до сих пор не получил защиту, она, наконец, была предоставлена в Германии и, соответственно, в Швеции. К сожалению, в прошлом году мы с болью осознали, что страх преследования со стороны российских властей, из-за которого мы покинули свою родину, оправдан", – отмечает семья погибшего.

По мнению прокуратуры Германии, Хангошвили был убит по заказу "ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации".

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