Избран преемник Патона на посту президента НАНУ

Президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Загородний, сообщила пресс-служба НАНУ.
Выборы президента прошли 7 октября путем тайного голосования. За Загороднего отдали голоса две трети избирателей.
Ранее 69-летний Загородний, работающий директором Института теоретической физики имени Боголюбова, являлся вице-президентом НАНУ.
Предыдущий президент академии наук Борис Патон скончался 19 августа. Ему был 101 год. Он возглавлял НАНУ с 1962 года. В последний раз его переизбрали президентом в 2015-м.
Патон не выдвигал свою кандидатуру на пост президента на новый срок, в июле 2020 года он говорил, что поддержал бы на новых выборах Загороднего.