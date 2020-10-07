Избран преемник Патона на посту президента НАНУ

Национальная академия наук Украины избрала новым президентом Анатолия Загороднего. Выборы были назначены после кончины Бориса Патона, который 58 лет возглавлял академию.

Президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Загородний, сообщила пресс-служба НАНУ.

Выборы президента прошли 7 октября путем тайного голосования. За Загороднего отдали голоса две трети избирателей.

Ранее 69-летний Загородний, работающий директором Института теоретической физики имени Боголюбова, являлся вице-президентом НАНУ.

Предыдущий президент академии наук Борис Патон скончался 19 августа. Ему был 101 год. Он возглавлял НАНУ с 1962 года. В последний раз его переизбрали президентом в 2015-м.

Патон не выдвигал свою кандидатуру на пост президента на новый срок, в июле 2020 года он говорил, что поддержал бы на новых выборах Загороднего.