В июле Патон говорил, кого видит преемником на своем посту

Президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, который скончался 19 августа в возрасте 101 года, не выдвигал свою кандидатуру на пост на новый срок.

Борис Патон: Я с выбором уже определился: буду голосовать за академика Анатолия Загороднего Фото: nas.gov.ua

В июле этого года, отвечая на вопрос журналистов издания "Урядовий кур'єр" о своем преемнике на посту президента Национальной академии наук Украины, Борис Патон сказал, что будет голосовать за кандидатуру нынешнего вице-президента НАНУ Анатолия Загороднего.

"Я с выбором уже определился: буду голосовать за академика Анатолия Загороднего, занимающего пост вице-президента нашей академии. Именно в его лице наиболее удачно сочетаются профессиональные и человеческие качества", – рассказал Патон.

По его убеждению, Загородний максимально положительно зарекомендовал себя и имеет опыт работы в украинской науке. Патон предостерег коллег от избрания на высший пост в НАНУ людей с большими властными амбициями, но опосредованным отношением к науке.

"У меня всегда вызывали беспокойство люди, которые жаждали власти, особенно любой ценой. Например, ценой бесславия организации, в которой они видят себя руководителем, не имея для этого достаточной компетенции и умения. Как и среди любых других людей, среди ученых также встречаются такие, которые с большей радостью смотрят на себя в науке, чем на науку в себе", – сказал он.

Патон уточнял, что на выборах президента НАНУ имеют право голосовать не только члены академии, но и представители ее научных коллективов.

25 марта этого года президиум НАНУ из-за карантина в связи с COVID-19 перенес на неопределенный срок очередную сессию общего собрания академии, назначенную на 13–17 апреля. Академики решили определить новые сроки проведения собрания после улучшения эпидемиологической ситуации в Украине и завершения действия запрета на проведение массовых мероприятий.

Действующий президент НАНУ Борис Евгеньевич Патон скончался 19 августа 2020 года. Ему был 101 год, с 1962-го Патон возглавлял Национальную академию наук. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015-м.

Патон не выдвигал свою кандидатуру на пост президента на новый срок.