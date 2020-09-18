Вице-президент НАНУ передал нардепам предложения академии к госбюджету на 2021 год

Государство не выполняет законодательные нормы по финансированию науки, заявил на встрече с депутатами Верховной Рады вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний.

Вице-президент и директор Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний передал народным депутатам предложения научного учреждения к государственному бюджету на следующий год. Загородний встретился с политиками в Институте теоретической физики имени Боголюбова, сообщает сайт НАНУ.

Академик подробно рассказал народным депутатам о деятельности НАНУ, достижениях и проблемах, отмечает пресс-служба.

"Среди проблем, с которыми столкнулась академия, Анатолий Загородний отметил следующие: недостаточное финансовое обеспечение научных исследований и низкий уровень оплаты труда ученых в результате несоблюдения государством законодательно установленных норм финансирования науки, в частности нехватка средств на приобретение современного научного оборудования и информационное обеспечение; критическое состояние с пополнением научных коллективов талантливой молодежью; необходимость совершенствования законодательной базы", – сказано в сообщении.

Загородний отметил, что при этом ученые НАНУ удерживают передовые позиции в мировой науке по отдельным направлениям математики, информатики, механики, теоретической физики, радиоастрономии, физики высоких технологий, материаловедения, молекулярной биологии и генетики, а также физической химии.

Нардепы обсудили с вице-президентом НАНУ создание в структуре учреждения научно-технического совета, который стал бы коммуникационной площадкой академии с государством и научными производствами и способствовал бы практическому внедрению академических разработок и развитие инновационной инфраструктуры.

Политики также подчеркнули, что необходима господдержка исследований молодых ученых и решение их социальных проблем, в частности жилищных.

Во время встречи достигнута договоренность о дальнейших консультациях, отмечают в пресс-службе академии.

Президент НАНУ Борис Патон скончался 19 августа 2020 года. Ему был 101 год, с 1962-го Патон возглавлял Национальную академию наук. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015-м.

Патон не выдвигал свою кандидатуру на пост президента на новый срок. В июле этого года он сказал, что будет голосовать за кандидатуру нынешнего вице-президента НАНУ Анатолия Загороднего.