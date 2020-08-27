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Вице-президент НАНУ подал премьеру предложения по повышению эффективности академии в 2021 году

Вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний проинформировал премьер-министра Дениса Шмыгаля о последних разработках украинских ученых, направленных на противодействие пандемии коронавируса, а также пригласил премьера посетить НАНУ.

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Загородний (слева) рассказал главе правительства о важности создания при президиуме НАНУ научно-технического совета
Загородний (слева) рассказал главе правительства о важности создания при президиуме НАНУ научно-технического совета
Фото: nas.gov.ua

Вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и передал ему предложения научного коллектива НАНУ по плану работы и бюджетному финансированию академии в 2021 году, сообщает пресс-служба НАНУ.

"Во время разговора была отмечена необходимость улучшения финансирования приоритетных направлений научных исследований, обеспечения учреждений академии научным оборудованием, принятия кардинальных мер по более широкому привлечению научной молодежи, в том числе улучшения условий оплаты труда молодых ученых, а также дальнейшего развития Киевского академического университета", – говорится в сообщении.

Загородний рассказал главе правительства о важности создания при президиуме НАНУ научно-технического совета – площадки для связи академии с органами государственной власти и наукоемкими производственными комплексами, для того чтобы академические разработки можно было практически внедрять в промышленности.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль во время разговора с Анатолием Загородним отметил, что прогресс в развитии Украины может быть достигнут путем широкого использования достижений науки, в частности инновационных разработок и технологий, и существенного расширения инновационной составляющей деятельности НАН Украины. В частности, согласно задачам, поставленным президентом Украины Владимиром Зеленским, украинские ученые должны активно участвовать в решении проблем, связанных с эпидемией COVID-19 в Украине", – цитирует позицию главы украинского правительства пресс-служба НАНУ.

Загородний проинформировал Шмыгаля о последних разработках украинских ученых, направленных на противодействие пандемии коронавируса, а также пригласил премьера посетить НАНУ, чтобы лично ознакомиться с последними достижениями.

Президент НАНУ Борис Патон скончался 19 августа 2020 годаЕму был 101 год, с 1962-го Патон возглавлял Национальную академию наук. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015-м.

Патон не выдвигал свою кандидатуру на пост президента на новый срок. В июле этого года он сказал, что будет голосовать за кандидатуру нынешнего вице-президента НАНУ Анатолия Загороднего.

Теги: наука, ученые, НАНУ, премьер-министр, Денис Шмыгаль, коронавирус, Анатолий Загородний
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