Франция и Германия готовят предложение о санкциях из-за отравления Навального

Германия и Франция предложат партнерам по Евросоюзу ввести санкции против России из-за отравления политика Алексея Навального, они коснутся сотрудников военной разведки Главного управления Генерального штаба РФ, пишет Reuters.

Франция и Германия готовят пакет санкций в отношении лиц, ответственных за покушение на российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран, которое опубликовано на сайте МИД Франции.

"Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства этого преступления и на тех, кто его совершил. Россия пока не предоставила убедительных объяснений. В этом контексте мы считаем, что нет другого правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме ответственности и причастности к этому России. Делая выводы из наблюдений, Франция и Германия направят своим европейским партнерам предложения о дополнительных санкциях", – говорится в документе.

Проект санкций будет касаться людей, которых в Евросоюзе считают ответственными за преступление и нарушение международных правил. Санкции также коснутся организаций, вовлеченных в программу разработки нервно-паралитического агента "Новичок".

Агентство Reuters со ссылкой на источники сегодня сообщило, что санкции коснутся сотрудников военной разведки Главного управления Генерального штаба РФ.

Берлин и Париж предложат своим партнерам ввести ограничения перед встречей глав МИД в Брюсселе на следующей неделе.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.

ОЗХО 6 октября подтвердила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое еще не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный заявил, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения Путина. Маас потребовал от РФ объяснений и пригрозил контрмерами.

Bloomberg со ссылкой на источники написал, что европейские лидеры готовятся ввести новые антироссийские санкции за отравление Навального, но их планы "могут не произвести большого впечатления на Кремль".