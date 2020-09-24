"Вопрос не пары недель". Навальный останется в Германии на время реабилитации

Российский оппозиционер Алексей Навальный будет проходить реабилитацию в Германии. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, восстановление Навального "займет еще много времени".

Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации, который может занять несколько недель. Об этом 24 сентября сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE".

"Естественно, процесс восстановления Навального займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию, это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель", – заявила Ярмыш.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram. 23 сентября Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите".

Соратники оппозиционера заявили, что в его гостиничном номере в Томске нашли бутылку из-под минеральной воды со следами яда.