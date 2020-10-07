"Могут не произвести большого впечатления на Кремль". Bloomberg узнал о возможных санкциях за отравление Навального

Европейские лидеры готовятся ввести новые антироссийские санкции за отравление оппозиционера Алексея Навального, но их планы "могут не произвести большого впечатления на Кремль". Об этом говорится в материале Bloomberg.
Хотя контрмеры практически неизбежны, действия Европейского союза могут ограничиться замораживанием активов и запретом на поездки российских чиновников, пишет издание со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом обсуждения. Санкции не затронут газопровод "Северный поток – 2", который является слабым местом для президента РФ Владимира Путина, говорится в статье.
Санкции из-за Навального не будут аналогичными тем, что были приняты в 2018 году после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. По словам источников издания, европейские власти видят различие между этими двумя случаями: Навальный был отравлен в России, а Скрипаль – в Великобритании.
20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.
Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.
ОЗХО 6 октября подтвердила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое еще не внесено в официальный список ОЗХО.
Навальный заявил, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения Путина. Маас потребовал от РФ объяснений и пригрозил контрмерами.
66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".
В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила двусторонние контакты с Россией. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Совет ЕС ввел санкции, под которые попали офицеры ГРУ РФ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, значащиеся как исполнители нападения, начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев. США в свою очередь ввели в действие два пакета экономических санкций.