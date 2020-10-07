"Могут не произвести большого впечатления на Кремль". Bloomberg узнал о возможных санкциях за отравление Навального

Антироссийские санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального не будут аналогичными тем, что были приняты в 2018 году после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, пишет Bloomberg.

Европейские лидеры готовятся ввести новые антироссийские санкции за отравление оппозиционера Алексея Навального, но их планы "могут не произвести большого впечатления на Кремль". Об этом говорится в материале Bloomberg.

Хотя контрмеры практически неизбежны, действия Европейского союза могут ограничиться замораживанием активов и запретом на поездки российских чиновников, пишет издание со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом обсуждения. Санкции не затронут газопровод "Северный поток – 2", который является слабым местом для президента РФ Владимира Путина, говорится в статье.

Санкции из-за Навального не будут аналогичными тем, что были приняты в 2018 году после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. По словам источников издания, европейские власти видят различие между этими двумя случаями: Навальный был отравлен в России, а Скрипаль – в Великобритании.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.

ОЗХО 6 октября подтвердила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое еще не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный заявил, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения Путина. Маас потребовал от РФ объяснений и пригрозил контрмерами.

66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила двусторонние контакты с Россией. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Совет ЕС ввел санкции, под которые попали офицеры ГРУ РФ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, значащиеся как исполнители нападения, начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев. США в свою очередь ввели в действие два пакета экономических санкций.