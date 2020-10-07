МИД России прокомментировал выводы Организации по запрещению химического оружия об отравлении Навального

Отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального и выводы Организации по запрещению химического оружия об использовании нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" в министерстве иностранных дел России назвали фантастической историей с конспирологическим сценарием.

Россия собирается представить свое видение ситуации со взаимодействием Германии и секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление опубликовала пресс-служба МИД РФ 6 октября.

"Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", – сказано в сообщении.

В МИД пообещали предоставить государствам – участникам ОЗХО "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".

"Хотели бы напомнить, что многочисленные запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, адресованные в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи 1959 года властям Германии, Франции и Швеции, остаются без ответа и якобы все еще рассматриваются", – отметили в МИД.

ОЗХО 6 октября подтвердила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестным нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.