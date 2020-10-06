Навальный о встрече с Меркель: Меня поразило, насколько хорошо она понимает, что происходит в России

Переживший отравление российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель приехала к нему в берлинскую клинику "Шарите" неожиданно и говорила с ним на русском языке.

Навальный: Меркель очень хорошо понимает, как у нас все устроено Скриншот: вДудь / YouTube

Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Интервью обнародовали 5 октября на YouTube-канале "вДудь".

По его словам, Меркель пришла к нему в палату неожиданно, потому первая мысль оппозиционера была: "Как хорошо, что я вообще одет".

Навальный отметил, что разговор носил частный характер, однако содержания его не раскрыл. Он добавил, что ничего сенсационного в этой встрече не звучало.

"Меня поразило, насколько она в курсе всяких подробностей и очень хорошо понимает, что происходит в России... Лучше всех знает, что происходит в России, во всех деталях: про Хабаровск, про Беларусь. Она очень хорошо понимает, как у нас все устроено", – заявил оппозиционер.

Он подчеркнул, что говорила с ним канцлер на русском языке.

"Мы потом перешли на английский, но мне показалось, что она явно могла разговаривать на русском весь разговор", – сказал Навальный.

Он добавил, что понимает, почему Меркель является одним из европейских лидеров. Он назвал ее умной и "продвинутой" женщиной.

Навальный с 20 августа находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Издание Der Spiegel сообщало, что Меркель тайно посещала Навального в берлинской клинике "Шарите", где он проходил лечение после отравления. Оппозиционер сказал, что ничего секретного в этой встрече не было.