Навальный о встрече с Меркель: Не стоит называть ее "секретной"

Российский оппозиционер Алексей Навальный поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она навестила его в больнице.

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что его встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель не стоит называть "секретной". Об этом он 28 сентября написал в Twitter.

"Скорее, частная встреча и разговор с семьей", – отметил оппозиционер.

Также Навальный подчеркнул, что признателен Меркель за то, что она навестила его в больнице.

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

По данным Der Spiegel, Меркель тайно посещала Навального в берлинской клинике "Шарите", где он проходил лечение после отравления.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".