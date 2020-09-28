ГОРДОН
 
 
МИР

Навальный о встрече с Меркель: Не стоит называть ее "секретной"

Российский оппозиционер Алексей Навальный поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она навестила его в больнице.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Навальный: Скорее, частная встреча и разговор с семьей
Навальный: Скорее, частная встреча и разговор с семьей
Фото: ЕРА

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что его встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель не стоит называть "секретной". Об этом он 28 сентября написал в Twitter.

"Скорее, частная встреча и разговор с семьей", – отметил оппозиционер.

Также Навальный подчеркнул, что признателен Меркель за то, что она навестила его в больнице.

По данным Der Spiegel, Меркель тайно посещала Навального в берлинской клинике "Шарите", где он проходил лечение после отравления.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите"

Теги: Ангела Меркель, Алексей Навальный, Берлин, Шарите, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
Каменских рассекретила часть своего рациона
Каменских рассекретила часть своего рациона
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
Ким Кардашян призвала к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе
Ким Кардашян призвала к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе
"Нас много собирается – нормальных, адекватных людей". Шоумен Ткач заявил об отсутствии политических амбиций
"Нас много собирается – нормальных, адекватных людей". Шоумен Ткач заявил об отсутствии политических амбиций
"На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод". Джамала показала, как они с Pianoбой снимали клип
"На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод". Джамала показала, как они с Pianoбой снимали клип
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Зубы еще свои, кудри не химия". Галкин снял селфи-видео
"Зубы еще свои, кудри не химия". Галкин снял селфи-видео
  Огневич: Я уже готова впустить в свою жизнь отношения
  Огневич: Я уже готова впустить в свою жизнь отношения
Кенсингтонский дворец обнародовал новые фото принца Уильяма с женой и детьми
Кенсингтонский дворец обнародовал новые фото принца Уильяма с женой и детьми
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Переболевший COVID-19 Остапчук назвал новую дату свадьбы
Переболевший COVID-19 Остапчук назвал новую дату свадьбы
"Все время просит новую литературу". Loboda рассказала о старшей дочери
"Все время просит новую литературу". Loboda рассказала о старшей дочери
"Все это не по-моему". Dzidzio заявил, что в дебютном клипе жены увидел "камни в свой огород"
"Все это не по-моему". Dzidzio заявил, что в дебютном клипе жены увидел "камни в свой огород"
"Ух, задок", "Просто бомба". NK засветила голое бедро
"Ух, задок", "Просто бомба". NK засветила голое бедро
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS