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ПОЛИТИКА

Путина наказывают за гибридную войну, которая ведется с 2014 года – Белковский о реакции Запада на отравление Навального

Российский политолог Станислав Белковский считает "весьма неоднозначной" историю с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Он связывает произошедшее с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Путин (на фото) говорил о Навальном с Макроном
Путин (на фото) говорил о Навальном с Макроном
Фото: ЕРА

После отравления российского оппозиционера Алексея Навального Запад намерен наказать Россию и ее президента Владимира Путина также и за гибридную войну против Украины.

Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 26 сентября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"[Президент Франции Эммануэль] Макрон предчувствует и предвкушает скорый уход с политической арены нынешнего лидера европейской международной политики – канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и сам собирается прийти в эту нишу. ...Ничего хорошего от всего этого России ждать не приходится", – сказал он.

Политолог отметил, что если внимательно послушать Путина, он говорит: "Тебя судят не за то, что ты сделал на самом деле, а за то, что ты совершил, но тебя нельзя за это осудить".

"Сейчас в ситуации обвиняемого в рамках этой теории оказался сам Владимир Владимирович Путин. Потому что действительно ситуация с отравлением Алексея Анатольевича Навального весьма неоднозначная. Многие концы с концами там не сходятся, включая неожиданное приостановление работы ФСБ в день отравления и сразу после него на протяжении нескольких дней. ...Россию и Путина наказывают за гибридную войну, которая ведется с 2014 года. И в этом смысле такой повод, как отравление Алексея Навального, очень подходит. Подходит и методология "списка Навального", который, скорее всего, будет принят", – объяснил Белковский.

Французская газета Le Monde написала 22 сентября, что Путин в беседе с Макроном назвал российского оппозиционера Алексея Навального "простым баламутом в интернете" и сказал французскому коллеге, что оппозиционер, возможно, "по неустановленной причине" сам принял яд из группы "Новичок". Макрон отверг это предположение, рассказали источники газеты.

Навальный, комментируя материал статьи, заявил, что Путин его "переиграл". "Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", – вот конечная цель моего хитрого плана. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась", – отметил оппозиционер.

23 сентября спикер главы Кремля Дмитрий Песков отметил, что в материале Le Monde о беседе Путина с Макроном есть неточности. Он подтвердил, что тема Навального в общении президентов поднималась.

Навальный после отравления в России с 22 августа находился в немецкой клинике "Шарите". 2 сентября правительство ФРГ сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram. 23 сентября Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите". В Германии Навальный останется до завершения курса реабилитации.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

Теги: Владимир Путин, Алексей Навальный, Станислав Белковский, Кремль, Сергей Нарышкин, политика, Эммануэль Макрон, отравление Навального
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