Песков: Не можем поверить, что Елисейский дворец сознательно слил в прессу запись беседы Путина и Макрона

Французская газета Le Monde, ссылаясь на свои источники, обнародовала неопубликованные ранее детали беседы российского президента Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 22 сентября издание сообщило, что президент РФ назвал оппозиционера Алексея Навального "простым баламутом в интернете" и предположил, что тот "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на следующий день, что передача информации о беседе двух президентов "не совсем соответствует" дипломатической практике.

В материале французской газеты Le Monde о беседе президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась 14 сентября, есть неточности. Об этом заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, пишет "Медуза".

"Тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора президента Путина и президента Макрона. И мы об этом сообщали. Вместе с тем газета совсем не точна в переданных формулировках", – сказал он во время общения с журналистами 23 сентября.

Песков считает, что Le Monde не могла передать точную информацию.

"Иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со средствами массовой информации записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике. [...] Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, ну по-русски говоря, слил в прессу запись беседы двух президентов. Ну это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить", – добавил он.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram. 22 сентября его выписали из больницы.

Французская газета Le Monde написала 22 сентября, что президент РФ Владимир Путин в беседе с Макроном назвал оппозиционера "простым баламутом в интернете" и сказал французскому коллеге, что Навальный, возможно, "по неустановленной причине" сам принял яд из группы "Новичок". Макрон отверг это предположение, рассказали источники газеты.

Оппозиционер, комментируя материал статьи, заявил, что Путин его "переиграл". "Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", – вот конечная цель моего хитрого плана. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась", – отметил оппозиционер.