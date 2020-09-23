"Меркель программировала эскалацию конфликта с Россией". Пономарев прокомментировал историю с Навальным

Экс-депутат Госдумы России, а ныне украинский предприниматель Илья Пономарев считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель осознанно пошла на обострение отношений с РФ, забрав к себе на лечение отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

Власти Германии и лично канцлер Ангела Меркель знали, что лечение в их стране отравленного российского оппозиционера Алексея Навального приведет к ухудшению отношений между Берлином и Москвой.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил 22 сентября бывший депутат Государственной думы России, а ныне украинский предприниматель Илья Пономарев.

"Мне кажется, что Германия осознанно пошла на такое обострение, пригласив Навального к себе. Потому что если бы его лечили не в Германии, а, например, в Швейцарии – это была бы нейтральная страна без политических вещей... Приглашая его к себе, Меркель явно программировала эскалацию конфликта с Россией", – сказал он.

Экс-депутат Госдумы предполагает, что происходящее связано со строительством газопровода "Северный поток – 2", которое было заморожено из-за санкций.

"Не знаю, какая финальная цель немецкого правительства – полностью отменить строительство "Северного потока", но сохранить лицо, что как бы они это сделали не под давлением США, а по гуманитарным соображениям. Или просто поторговаться с [президентом РФ Владимиром] Путиным о каких-то более выгодных условиях достройки. Для Германии это не экономический, а политический проект. В случае достройки газопровода она бы сидела на газовом рубильнике для всей Европы", – объяснил Пономарев.

Строительство газопровода на стадии 93,5% готовности было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

Меркель 1 сентября 2020 года утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram. 22 сентября Навального выписали из немецкой клиники.