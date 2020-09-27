Москвич рассказал, что его задержала полиция за футболку с изображением Навального. Оппозиционер отреагировал

По словам активиста Бориса Казадаева, его появление в Москве в футболке с изображением оппозиционера Алексея Навального силовики трактовали как несогласованную форму пикетирования.

27 сентября московский активист Борис Казадаев был задержан полицейскими, когда гулял на Красной площади в футболке с изображением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он рассказал "ОВД-Инфо".

По словам активиста, на нем была футболка со времен кампании по выборам мэра Москвы 2013 года. К нему подошли полицейские и попросили предъявить документы.

"Я задал вопрос: "Разве нельзя в этой майке?" "Нет", – отвечают сотрудники. Снова спрашиваю: "А если бы я был в футболке с [президентом России Владимиром] Путиным?" "Тоже нельзя", – говорят", – рассказал Казадаев.

Его забрали в ОВД. Активисту выписали протокол об участии в несогласованном мероприятии, расценив его прогулку как форму пикетирования.

Футболку с Навальным изъяли как вещественное доказательство, сообщил Казадаев.

Навальный прокомментировал ситуацию в Twitter.

"Возникает вопрос, что делать тем, у кого запрещенное лицо не на футболке, а, собственно, на лице? Во время эпидемии можно отделаться маской, а дальше? Делать пластическую операцию?" – написал оппозиционер.

Хм. Возникает вопрос что делать тем, у кого запрещённое лицо не на футболке, а собственно на лице? Во-время эпидемии можно отделаться маской, а дальше? Делать пластическую операцию? https://t.co/0K2G0m6maj — Alexey Navalny (@navalny) September 27, 2020

Навальный находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления в России.

20 августа самолет, на котором оппозиционер летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram. 22 сентября его выписали из больницы.