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На квартиру Навального в Москве наложили арест

Арест на квартиру российского оппозиционера наложен из-за иска компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об аресте сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что сумма по иску против фонда слишком большая
Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что сумма по иску против фонда слишком большая
Фото: EPA

27 августа судебные приставы объявили о запрете регистрационных действий на долю российского оппозиционера Алексея Навального в его московской квартире. Об этом 24 сентября в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы счета Алексея", – отметила Ярмыш.

Арест связан с иском компании "Московский школьник", принадлежащей российскому предпринимателю Евгению Пригожину. В рамках этого иска были арестованы счета главы YouTube-канала "Навальный LIVE" Любови Соболь и счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

"В общей сложности суд постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК 88 млн руб. В такую сумму Пригожин оценил убытки компании из-за разрыва контракта на поставки питания", – говорит пресс-секретарь.

Как пишет DW, в декабре 2018 года в Москве зафиксировали вспышку дизентерии среди воспитанников нескольких детских садов и учеников и учителей ряда школ. В начале 2019-го глава ФБК Навальный в своем YouTube-канале связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставщиком которых являлись компании "Московский школьник" и "Конкорд" – обе связывают с Пригожиным.

В октябре 2019 суд обязал Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и сам ФБК выплатить почти 88 млн руб. (33,9 млн грн) по иску комбината питания, который поставляет еду в столичные школы и детские сады.

В конце июля 2020 года Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что сумма по иску слишком большая и он даже не будет пытаться ее собрать.

Теги: Россия, недвижимость, Алексей Навальный, арест, ФБК, Евгений Пригожин, квартира
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