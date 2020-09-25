  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку

Московский штаб основателя российского Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального заявил, что российский певец Филипп Киркоров перекрыл гражданам доступ к Москве-реке.

Московский штаб основателя российского Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье. Об этом на YouTube-канале штаба Навального заявил координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Он заявил, что на участке Киркорова размером 1 гектар стоит особняк площадью более 1,5 тыс. м². По словам Степанова, стоимость дома певца оценивается в $12 млн.

В ролике показали видео, сделанное с квадрокоптера, на котором запечатлен особняк и прилегающий к нему парк с прудом, клумбой перед домом с изображением звезды, гаражи для машин и лодок, ротонда, зона барбекю и часовня.

Степанов акцентировал внимание на том, что забор и постройки на участке певца перекрывают доступ к Москве-реке.

"Это прямое нарушение закона. Поэтому мы начинаем снос", – заявил Степанов.

Он добавил, что, если Киркоров сам не исправит ситуацию, к нему приедут экскаваторы.

ВИДЕО

Видео: Штаб Навального в Москве / YouTube

Филипп Киркоров принял участие в записи песни и клипа в поддержку кандидата в президенты Беларуси Александра Лукашенко. Это композиция "Любимую не отдают", которую сопроводили слоганом "Артисты за мир".