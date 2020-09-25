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Персональные санкции и отчет об имуществе Путина. Сенаторы подготовили законопроект в связи с отравлением Навального

Законопроект, предложенный группой сенаторов из Республиканской и Демократической партий, предписывает определить, нарушил ли Кремль законодательство США о запрете на использование химического и биологического оружия, а также предусматривает подготовку доклада о личных богатствах, накопленных [президентом РФ] Владимиром Путиным и его ближайшим окружением коррупционным путем. Сенатор Крис Кунс отметил, что законопроект, в частности, предусматривает введение санкций против российских чиновников, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

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Сенаторы предлагают подготовить отчет об имуществе Путина
Сенаторы предлагают подготовить отчет об имуществе Путина
Фото: EPA

Группа американских сенаторов от Демократической и Руспубликанской партий представили проект закона, предусматривающий введение санкций против российских чиновников, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте одного из инициаторов документа, сенатора-демократа от штата Флорида Криса Кунса.

Вместе с ним авторами законопроекта стали Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд), Митт Ромни (республиканец от штата Юта) и Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд).

Как указано в сообщении, законопроект о привлечении России к ответственности за злонамеренные действия 2020 года – адресный документ, который предусматривает введение санкций против российских чиновников, причастных к грубым нарушениям международного права, включая недавнее отравление Навального.

"Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия. Законопроект также требует подготовить доклад о личных богатствах, накопленных [президентом РФ] Владимиром Путиным и его ближайшим окружением путем коррупции", – говорится в сообщении.

Как указано в документе, доклад должен включать оценку активов, инвестиций, банковские счета, другие деловые интересы и соответствующие сведения о бенефициарных владениях Путина и членов его семьи. Доклад должен быть подан в Конгресс не позже 180 дней с момента вступления в силу предложенного законопроекта.

Кунс заявил, что правительство Путина "имеет долгую и отвратительную историю использования убийств и попыток убийств, чтобы заставить замолчать российских граждан внутри страны и за рубежом, которые обращают внимание на коррумпированные и жестокие методы режима".

"Поскольку Россия продолжает вмешиваться в наши выборы и предпринимать другие злонамеренные действия в таких странах, как Беларусь, Украина и Сирия, которые делают мир более опасным, этот двухпартийный законопроект направлен на привлечение Путина и его ближайшего окружения к ответственности", – сказал сенатор.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 23 сентября Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите".

Теги: Россия, США, санкции, Алексей Навальный, Конгресс США, отравление, Сенат США, Новичок
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