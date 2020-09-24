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Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский

Журналист и публицист.


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Если бы Навального хотели убить – его бы убили. Никакой яд для этого не нужен

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Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд из группы "Новичок". Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Понятия не имею, откуда Le Monde знает содержание разговора Путина с Макроном? Для меня это полная загадка. Вряд ли они подслушивают линию связи. Поэтому я бы не придавал значения этой публикации, написать же можно что угодно.

Что реально произошло в отравлении Навального, не знает никто. Мы знаем лишь некоторые факты. Первый – Навальный был отравлен и это подтвердили три разные лаборатории в Германии, Франции и в Швеции, что особенно важно. Почему важно? Швеция считается одной из самых независимых стран. Это первый факт.

Второй. Врачи в Омске заявили, что никакого яда в организме Навального нет. Это может говорить о двух вещах – либо о полном техническом непрофессионализме омских врачей, что непохоже на правду. Лечили они его довольно грамотно. Либо они последовательно врали и раз это так, то личного мотива у них нет. Навальный им ни враг, ни друг и ни сват. Значит, они врут под приказом.

Из этого следует вывод, что на врачей давило российское государство, что вызывает подозрение в их адрес.

Что такое российское государство? Вряд ли это министерство образования, культуры или даже Дума. Трудно представить, что у них есть яд, которым они травят Навального. Следовательно, понятие государство сужается до тех организаций, у кого есть или может быть яд военного происхождения. Это спецслужбы.

Но если бы Навального хотели убить – его бы убили, и никакой яд для этого не нужен. Людей, заговоренных от пули, на белом свете не существует.

Источник: "Обозреватель"

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Леонид Радзиховский, Эммануэль Макрон, Новичок, отравление Навального
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