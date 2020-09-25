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В МИД РФ заявили о вероятной постановке отравления Навального

В министерстве иностранных дел России заявили, что действия Германии вызывают массу вопросов.

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Немецкое правительство сообщало, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок"
Немецкое правительство сообщало, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок"
Фото: EPA

Ситуация с ухудшением здоровья российского оппозиционера Алексея Навального и последовавшими затем версиями об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" могла быть постановкой. Об этом 25 сентября заявили в министерстве иностранных дел России.

"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас, в России", – говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили о плане по политизации этого инцидента с целью обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram. 22 сентября его выписали из больницы.

Теги: Россия, Германия, оппозиция, Алексей Навальный, Шарите, Новичок, отравление Навального
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