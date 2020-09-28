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Меркель тайно навещала Навального в "Шарите" – СМИ

Визитом к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который проходил лечение в клинике "Шарите" после отравления, канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировала солидарность немецкого правительства с ним. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiege.

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Навального выписали из немецкой клиники "Шарите" 22 сентября
Навального выписали из немецкой клиники "Шарите" 22 сентября
Фото: ЕРА

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите", где он проходил лечение после отравления. Об этом сообщила Der Spiegel.

Визитом, который был обставлен как сверхсекретная операция, Меркель подчеркнула солидарность правительства Германии с Навальным и готовность вести его дело до конца, говорится в сообщении.

Факт личного посещения оппозиционного российского политика должен стать для правительства России сигналом того, что Германия не уступит в этом деле и выяснит правду, подчеркнули журналисты.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите"

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Алексей Навальный, Шарите, лечение, визит, отравление Навального
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