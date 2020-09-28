Меркель тайно навещала Навального в "Шарите" – СМИ

Визитом к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который проходил лечение в клинике "Шарите" после отравления, канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировала солидарность немецкого правительства с ним. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiege.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите", где он проходил лечение после отравления. Об этом сообщила Der Spiegel.

Визитом, который был обставлен как сверхсекретная операция, Меркель подчеркнула солидарность правительства Германии с Навальным и готовность вести его дело до конца, говорится в сообщении.

Факт личного посещения оппозиционного российского политика должен стать для правительства России сигналом того, что Германия не уступит в этом деле и выяснит правду, подчеркнули журналисты.