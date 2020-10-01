"В дело пошло старое-доброе ЦРУ". Навальный заявил, что подает в суд на Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который проходит в Германии реабилитацию после отравления "Новичком", работают специалисты ЦРУ.

Навальный: Очень надеюсь, что российское посольство организовало наблюдение за мной и у них есть все данные о том, чем я здесь занят Фото: EPA

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заподозрил в сотрудничестве с ЦРУ, потребовал, чтобы российская пропаганда в прайм-тайм обнародовала доказательства и факты его сотрудничества с ЦРУ. Заявление Навального опубликовано 1 октября на официальном сайте политика.

"Очень надеюсь, что российское посольство организовало здесь какое-то наблюдение за мной, и у них есть все данные о том, чем я здесь занят. Все эти шокирующие и преступные две прогулки в парке в день. А также работа с инструктором из ЦРУ, который говорит мне: "А теперь, Алексей, свернем коврик для гимнастики в рулон и попробуем постоять на нем с закрытыми глазами, не упав", – отметил Навальный.

Оппозиционер заявил, что подает на Пескова в суд.

"Я, безусловно, считаю, что за покушением на меня стоит лично Путин. А кто еще мог отдать приказ тем двум-трем руководителям спецслужб, в чьем распоряжении есть "Новичок" и люди, умеющие его применять? И если до этого ложь Кремля была в диапазоне от "это диабет" до "он симулировал и отравился сам", то после моего заявления им нужно врать что-то более цветистое и агрессивное. В дело пошло старое-доброе ЦРУ", – считает политик.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel, опубликованном 1 октября, Навальный напрямую обвинил Путина в своем отравлении. Песков назвал подобные обвинения "абсолютно безосновательными и недопустимыми" и заявил, что с оппозиционером "работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки".

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказывала, что процесс реабилитации в Германии займет "много времени": "Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель".